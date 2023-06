Meteo Milano – Peggioramento in arrivo con maltempo anche intenso e con calo termico: le previsioni

Stabilità prevalente sull’Italia, ma con temporali in alcune aree del Paese

Si osservano anche nella giornata odierna condizioni meteo di prevalente stabilità sulla nostra Penisola, con l’intrusione di correnti più instabili che provengono tuttavia da due direzioni e che già dal mattino odierno hanno consentito la formazione di qualche temporale sulle Alpi occidentali. Altri temporali potranno svilupparsi nel pomeriggio sull’Appennino Lazio-Abruzzese, dove in serata è comunque atteso un miglioramento. Le temperature in questo contesto appaiono stazionarie o, in alcuni settori del Paese, in diminuzione, mentre il tempo appare invece stabile a Milano, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Cieli spesso nuvolosi si susseguono fin dalle prime ore della notte a Milano, a cui seguiranno parziali schiarite nel pomeriggio, in un contesto comunque in prevalenza nuvoloso. Nuovo aumento della nuvolosità è successivamente previsto già dalla serata, con condizioni meteo che si manterranno tuttavia relativamente stabili e asciutte sul capoluogo lombardo, nonostante il maltempo colpisca comunque il nordovest. Le temperature, in questo contesto, si attesteranno quest’oggi tra i +22°C di minima e i +28°C di massima circa.

Forte peggioramento in arrivo per domani con calo termico

Nella giornata di domani venerdì 30 giugno l’avanzamento di un cavo perturbato di natura atlantica verso il Mediterraneo centrale determinerà un peggioramento delle condizioni meteo in Italia e a Milano, dove a partire già dalle prime ore della notte fanno ingresso i primi rovesci che, ad intermittenza, riguarderanno il capoluogo lombardo fino in serata. I fenomeni, a tratti, potranno risultare anche intensi, specie nel pomeriggio, ma con forte attenuazione in serata, quando saranno possibili piovaschi residui. Le temperature, in questo contesto, appariranno inoltre in diminuzione, anche sensibile specie nei valori massimi.

Migliora per sabato con schiarite tardive

Nella giornata di sabato 1° luglio le condizioni meteo tenderanno a un miglioramento a Milano a tal punto che già dalla notte i fenomeni cesseranno di interessare il capoluogo lombardo. Il tempo fin da subito apparirà più asciutto, ma con cieli che risulteranno ancora in prevalenza nuvolosi. Parziali schiarite sono infatti attese solamente in serata, quando i cieli torneranno poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo caso, subiranno peraltro un primo nuovo aumento nei valori massimi, al netto della stazionarietà di quelli minimi.

