Meteo domani 29 giugno: tempo stabile in Italia con cieli soleggiati, ma anche nuvolosità e piogge su queste regioni

Al Sud e sulle Isole: Al mattino prevalenza di cieli soleggiati, qualche addensamento su Puglia, Molise e Sicilia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, eccetto isolati piovaschi sulle zone interne della Sardegna. In serata ancora tempo stabile su tutti i settori, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.