METEO MILANO – Perturbazione alle spalle e stabilità fino al WEEKEND. Attenzione alle NEBBIE in PIANURA PADANA

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! La nostra penisola è reduce dalla seconda perturbazione che nelle scorse 24 ore ha innescato piogge, temporali e locali nubifragi al centro-nord. La neve ha fatto ritorno anche sulle Alpi a quote di media montagna e le nuvole si stanno facendo da parte scoprendo le cime imbiancate dalla prima neve di Novembre. Vediamo di seguito quali sono le previsioni meteo per Milano.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo oggi – Giornata odierna caratterizzata da schiarite già stamattina su parte della Pianura Padana e dell’area metropolitana di Milano. Sui rilievi saranno ancora possibili deboli nevicate al di sopra dei 1100-1200 metri (specie sui settori di confine); al pomeriggio sono attesi ampi spazi di sereno su tutta la Lombardia, inclusa Milano. Sereno anche in serata con qualche addensamento solo sui settori alpini. Le temperature risulteranno in calo, comprese tra 7°C e 14°C; la ventilazione debole o moderata dai quadranti settentrionali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo Milano domani – Mattinata di domani in compagnia di nebbie e foschie sulle zone della Pianura Padana e su Milano, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno, con qualche addensamento sulle zone alpine; in serata ancora possibili nebbie e nubi basse sulle zone di Pianura, sereno altrove. Poderoso calo delle temperature che risulteranno comprese tra 4°C e 12°C. Ventilazione debole di direzione variabile. Vediamo a seguire le previsioni per il fine settimana.