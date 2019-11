METEO MILANO – Miglioramento in corso con la cessazione dei fenomeni, ma quanto durerà?

Maltempo sulle regioni centro-settentrionali Nella giornata odierna troviamo ancora una situazione di generale instabilità sulle regioni centro-settentrionali soprattutto di sponda tirrenica, con le piogge e i temporali che hanno colpito soprattutto la Liguria di Levante, con accumuli di pioggia al suolo oltre i 100 millimetri a Lavagna, nel genovese orientale. Qui si è abbattuta anche una tromba d’aria, causando dei danni quali: tetti scoperchiati, alberi caduti e pali della luce divelti. Piogge a tratti anche intense hanno interessato nelle ore passate anche la città di Milano.

Instabilità si estende anche sul sud tirrenico L'instabilità nella giornata odierna si è spostata anche sulle regioni meridionali di sponda tirrenica, fino ad oggi rimaste all'asciutto dall'ondata di maltempo che sta interessando da ieri il nostro Paese. Per la verità piogge significative fin ora hanno colpito solo la Campania, con accumuli elevati nell'entroterra e più clementi sulle località prossime alla costa, mentre rimangono piuttosto a secco la Calabria e la Sicilia nonostante comunque la nuvolosità a tratti massiccia. In serata qualche rovescio sarà comunque possibile in queste regioni. Previsioni meteo Milano oggi Come già detto nel finale del primo paragrafo, la città di Milano è stata interessata nelle scorse ore da rovesci anche a tratti intensi. L'accumulo di pioggia al suolo giornaliero conta circa 20 millimetri. Tempo dunque in miglioramento in serata con la cessazione delle piogge e i successivi tentativi di schiarita. Gli estremi termici giornalieri a Milano misurano +9°C di minima a cui è seguita una massima di +11°C.

Domani tempo asciutto Per la giornata di domani lunedì 4 novembre grazie allo slittamento verso oriente della perturbazione di origine nordatlantica responsabile del maltempo di questi giorni, la città di Milano vedrà un lieve miglioramento delle condizioni meteo sia pure in un contesto piuttosto nuvoloso. Nonostante questo infatti, il tempo dovrebbe rimanere prevalentemente asciutto con scarsa probabilità di precipitazioni. Tali condizioni dureranno però per breve tempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Da martedì altra ondata di maltempo Come accennato nel corso del precedente paragrafo, le condizioni di relativa stabilità dureranno relativamente poco a Milano, in quanto già da martedì 5 novembre è previsto il ritorno di qualche pioviggine, che culminerà in una fase di intenso maltempo per la giornata successiva. Questo a causa di una nuova perturbazione di origine nordatlantica che tenterà un nuovo affondo in sede mediterranea apportando un’altra ondata di instabilità nel nostro Paese.