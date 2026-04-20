Meteo – Circolazione secondaria da est alimenterà ancora la fase di maltempo in alcune aree del Paese: ecco dove

Tempo localmente instabile in Italia

A seguito di un pomeriggio comunque contrassegnato da maltempo perlopiù sparso sulle regioni settentrionali e sui settori interni del centro, le condizioni meteo progrediscono già verso un relativo miglioramento, con fenomeni via via più isolati e circoscritti grazie ad un lieve aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente una lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Che la giornata fosse comunque contrassegnata dal maltempo in alcune zone del Paese era chiaro dal quadro previsionale disponibile nella giornata di ieri e a causa di cui la Protezione Civile aveva peraltro deciso di emettere un’allerta valida per alcuni settori. Tale instabilità è stata alimentata dalla difficoltà dell’Anticiclone azzorriano a fronteggiare l’ondulazione del flusso atlantico, presente appena oltralpe e che è destinato a lambire il nostro Paese nel corso dei prossimi giorni, come vedremo nel presente editoriale.

Apertura di un flusso di correnti da est nei prossimi giorni

I prossimi giorni vedranno l’apertura di un flusso di correnti più fresco e instabile proveniente dai quadranti orientali, con l’Anticiclone che invece si innalzerà sul Mediterraneo occidentale, radicandosi sulla Spagna. Ciò, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, alimenterà una finestra di relativa instabilità su alcuni settori dello stivale, con piogge, temporali e possibili grandinate in arrivo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Centro-nord nel mirino del maltempo, con parziale coinvolgimento del meridione

Nei prossimi giorni saranno soprattutto le regioni centro-settentrionali a fare i conti con il maltempo che si manifesterà attraverso l’ingresso di piogge, temporali e possibili grandinate in esplosione soprattutto (ma non solo) nelle ore pomeridiane e che si concentreranno lungo il versante orientale dello stivale. Tuttavia, non è escludibile un parziale coinvolgimento del sud, in particolare per la giornata di giovedì 23 aprile, con piogge e possibili temporali che potranno attivarsi anche tra Calabria e Sicilia. Le temperature, in questo contesto, quando non stazionarie subiranno un progressivo calo fino ad allinearsi nuovamente intorno alla media di riferimento.

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