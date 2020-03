METEO MILANO – Primavera all’arrembaggio in Italia con sole e temperature in aumento, ecco i dettagli

Meteo: Anticiclone delle Azzorre in Italia e clima primaverile

L’ Anticiclone dominerà lo scenario meteo in Italia nella settimana in corso con sole e clima mite. Una fase meteo tipicamente primaverile ci accompagnerà in tutta Italia nei prossimi giorni, anche sulla città di Milano come vedremo più avanti come del resto in tutte le altre principali città d’Italia ci attende il bel tempo e il clima mite con le temperature fino e localmente oltre i 20°c. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Temperature in aumento in tutta Italia

Dopo un inizio di primavera all’insegna del maltempo su gran parte del nostro paese, la rimonta dell’anticiclone in queste ore e nei prossimi giorni porterà tempo asciutto ma soprattutto clima mite. Nella giornata di domani il tempo sarà quindi stabile soleggiato su tutta Italia sia nella mattinata sia poi al pomeriggio, qualche nube possibile nelle ore serali. Le temperature tenderanno ad aumentare fino a raggiungere anche +22/25°C sulle isole maggiori, Calabria, Campania, Abruzzo, Marche, Umbria, Lazio e Toscana.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Primavera avanti tutta durante la settimana in corso con l’Anticiclone che terrà alla larga le perturbazioni atlantiche. Sole prevalente salvo qualche innocuo addensamento nuvoloso e clima primaverile in tutta Italia. Un moderato peggioramento meteo potrebbe interessare l’Italia centro-settentrionale a ridosso del prossimo weekend con qualche pioggia o temporale.