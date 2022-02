METEO MILANO – Primavera alle porte, con tanto SOLE e tempo STABILE sulla LOMBARDIA

Condizioni meteo in Italia e a Milano

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Siamo ormai giunti all’ultimo giorno del mese di febbraio che sta regalando ancora qualche emozione alle regioni del centro-sud dove la neve (specialmente sui versanti Adriatici) ha fatto la sua ricomparsa in questo fine settimana. Anche tra stanotte e domani un nuovo impulso freddo di matrice continentale apporterà nuovamente fenomeni a bassissima quota (anche fino a fondovalle) su Marche, Abruzzo e Molise. Il nord Italia, Milano inclusa, starà a guardare con ancora tanto sole e assenza di nuvolosità. Vediamo di seguito dunque le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – Al mattino avremo cieli pienamente soleggiati sulla Lombardia, così come nel corso delle ore pomeridiane. In serata atteso un aumento della nuvolosità a partire dai settori orientali, che nel corso delle ore notturne potrebbe dare adito ad un rapido passaggio di precipitazioni nevose a partire dai 300 metri di quota (ma senza accumuli di particolare rilevanza). Temperature comprese tra 4°C e 12°C. Ventilazione debole di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano per la giornata di domani

Meteo domani – Anche nel corso della giornata di domani avremo tempo soleggiato e stabile su Milano: al mattino i cieli risulteranno sereni, così anche al pomeriggio. In serata non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto ed assenza prevalente di nuvolosità. Le temperature sono previste in calo specie nei valori massimi e su Milano saranno comprese tra 4°C e 10°C. I venti soffieranno dai quadranti occidentali con intensità debole. Vediamo di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni.