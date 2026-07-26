Meteo Milano – Qualche disturbo sulla Lombardia, ma da domani torna l’alta pressione

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dal transito di una lieve un’ansa depressionaria, responsabile di un peggioramento meteo sull’Italia e di un calo termico. Alta pressione e caldo che torneranno nel corso della prossima settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata di domenica al via con una mattinata stabile su tutta la Lombardia, seppur con addensamenti sparsi anche su Milano. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio vedrà la formazione di acquazzoni e temporali irregolari, specie su settori alpini e prealpini, poi atteso un miglioramento serale. Stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in lieve flessione e comprese tra +22/+23°C di minima ed i +28/+29°C di massima.

Meteo Milano domani

Giornata di lunedì nel complesso estiva su Milano con tanto sole al mattino e primo pomeriggio, poi qualche disturbo a ciclo diurno potrà prendere forma sui settori alpini, in rapido dissolvimento serale. Stellato nottetempo. Temperature in aumento e comprese tra +21/+22°C di minima ed i +33/+34°C di massima.

Prossima settimana stabile con temperature in progressivo aumento

Alta pressione che dopo il rapido passaggio instabile tornerà ad interessare l’Italia. Attesa una prossima settimana nel complesso stabile su Milano con sole prevalente e tempo tipicamente estivo. Le temperature torneranno ad aumentare sino a portarsi nuovamente oltre i +35°C nella seconda parte della settimana.

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