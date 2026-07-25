Meteo Milano – Nuvolosità in aumento con peggioramento dalla notte e calo termico

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, ma da ovest avanza un’ansa depressionaria, responsabile di un peggioramento meteo sull’Italia e di un calo termico nella giornata di domenica. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata di sabato 25 luglio caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, seppur con occasionali addensamenti sulla città di Milano. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio vedrà la formazione di locali quanto brevi acquazzoni e temporali sui settori alpini, asciutto su Milano, ma con addensamenti di passaggio. Atteso un peggioramento nottetempo con piogge e temporali specie sui settori nord-occidentali e sul capoluogo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +21/+22°C di minima ed i +30/+31°C di massima.

Meteo Milano domani

Giornata di domenica al via con una mattinata instabile su tutta la Lombardia con piogge e temporali anche su Milano; i fenomeni potranno risultare localmente intensi. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio vedrà ancora la formazione di acquazzoni e temporali irregolari, poi atteso un miglioramento serale. Stellato nottetempo. Temperature in lieve flessione e comprese tra +20/+21°C di minima ed i +27/+28°C di massima.

Avvio di settimana più stabile con temperature nella norma, poi nuova ondata di caldo

Giornata di lunedì nel complesso estiva su Milano con tanto sole al mattino e primo pomeriggio, poi qualche disturbo a ciclo diurno potrà prendere forma sui settori alpini, in rapido dissolvimento serale. Situazione meteo che vedrà un nuovo aumento delle temperature con caldo che diverrà intenso ad inizio agosto.

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