Meteo Milano – Rischio acquazzoni sulla Lombardia, ma non mancheranno le schiarite; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Nonostante il campo barico sia in lieve aumento, le condizioni meteo si manterranno a tratti instabili su parte del nord. In particolare non mancheranno acquazzoni e temporali, più frequenti su Alpi e Prealpi, con parziale coinvolgimento anche dei settori di pianura. Temperature dal sapore estivo con massime che sfioreranno i +30°C. Possibile avvio del mese di giugno ancora a rischio temporali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: sabato tra locale instabile e schiarite sulla Lombardia

Meteo Milano – Ultimo weekend del mese di maggio al via con una mattinata incerta sulla Lombardia. Alle prime ore del mattino una residua instabilità coinvolgerà i settori meridionali della regione, ma su Milano il tempo risulterà asciutto. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali prenderanno forma a ridosso di Alpi e Prealpi, mentre in pianura prevarranno le schiarite. Tendenza alla parziale estensione dei fenomeni nel corso della sera alle alte pianure, coinvolgendo anche Milano nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano.

Domenica situazione meteo senza particolari variazioni

Giornata di domenica al via con nubi sparse sulla Lombardia a cui potranno essere associate residue piogge sui settori centro-meridionali. Nel corso del pomeriggio parziali schiarite sulle pianure, mentre l’instabilità tornerà ad interessare Alpi e Prealpi. Tempo asciutto su Milano. Temperature senza particolari variazioni comprese tra i +18/+19°C della notte ed i +26/+27°C del pomeriggio. Prossima settimana ancora instabile, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Prossima settimana ancora con instabilità sulla Lombardia

I massimi pressori si manterranno a latitudini più settentrionali di quelle italiane, rinnovando condizioni meteo a tratti instabili sulla Lombardia. Lunedì attese nubi alternate a schiarite, ampie nel corso del pomeriggio; tempo asciutto su Milano. Instabile nel corso del pomeriggio sui settori alpini e prealpini. Martedì situazione sostanzialmente invariata con tempo asciutto su Milano ed acquazzoni pomeridiani sui settori alpini; tra mercoledì e giovedì tempo incerto con acquazzoni e temporali a ciclo diurno in accentuazione con possibile coinvolgimento anche di Milano. Rimanete aggiornati!





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano mediamente asciutto nel weekend, ma con alternanza di nubi ad ampie schiarite; instabilità a ciclo diurno attesa per la prossima settimana.