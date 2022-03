METEO MILANO – Seconda parte della SETTIMANA uggiosa ma con tempo STABILE, le PREVISIONI

Condizioni meteo a Milano e in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Inizio di marzo caratterizzato da maggiore dinamicità e che al sud Italia ha visto il ritorno copioso della neve e del maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteo saranno per lo più stabili anche se dalla giornata di domani è atteso un nuovo peggioramento dettato dall’abbassamento del campo di alta pressione che darà spazio non solo all’ingresso di correnti umide ma anche all’afflusso di correnti artico continentali da est. Di seguito vediamo cosa accadrà su Milano oggi e domani.

Meteo Milano oggi

Meteo Milano – La giornata di oggi 2 marzo, sarà caratterizzata da stabilità atmosferica: sia al mattino che al pomeriggio avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni e qualche nube sui settori alpini. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto sia su Milano che su tutti i settori della Lombardia, ma con nuvolosità in graduale aumento che renderà i cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature stabili nei valori minimi e in lieve aumento in quelli massimi, comprese su Milano tra 3°C e 13°C. Ventilazione debole dai quadranti occidentali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Previsioni meteo di Milano per domani

Meteo domani – Giornata di domani che vedrà un cambiamento delle condizioni meteo specialmente al centro-sud e localmente anche sulle regioni del nord-est: al mattino avremo cieli sereni o poco nuvolosi sulla Lombardia; al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. Attesi deboli fenomeni nella notte su Lodigiano, Cremonese e Mantovano, nessun cambiamento sui restanti settori della Lombardia. Le temperature subiranno un rialzo sia nelle minime che nelle massime, comprese tra 6°C e 14°C su Milano. I venti soffieranno dai quadranti occidentali o sud-occidentali con intensità debole. Vediamo nel prossimo paragrafo la tendenza meteo.