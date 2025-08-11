Meteo Milano – Settimana rovente con massime oltre i +35°C e notti tropicali, qualche fenomeno sulle Alpi

Meteo Milano, la situazione
Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Bacino del Mediterraneo interessato da un campo d’alta pressione in affermazione ed ulteriore consolidamento. Atteso tempo stabile con caldo intenso sull’Italia almeno fino alla festività di Ferragosto, salvo dei temporali pomeridiani su Alpi e Appennini. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.
Previsioni meteo Milano oggi
Meteo Milano – Settimana al via con stabilità diffusa e sole nel corso del mattino su tutta la Lombardia. Nel corso del pomeriggio tempo ancora diffusamente stabile con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su Milano; innocui addensamenti prenderanno forma a ridosso delle Alpi, ma in rapido dissolvimento serale. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature stazionarie o con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +24/+25°C della notte ed i +36/+37°C del pomeriggio.
Meteo Milano martedì 12 agosto
La giornata di domani vedrà ancora stabilità prevalente sulla Lombardia. Al mattino atteso infatti tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, salvo della nuvolosità in sviluppo su Alpi e Prealpi con possibili locali acquazzoni associati. In serata torna la stabilità diffusa con schiarite. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature stabili o in lieve rialzo nei valori minimi su Milano e comprese tra i +26/+27°C della notte ed i +36/+37°C del pomeriggio.
Prossima settimana tempo estivo con caldo intenso
Settimana di Ferragosto che vedrà un dominio dell’alta pressione sull’Italia. Condizioni meteo che si manterranno stabili anche sulla Lombardia con le giornate su Milano che trascorreranno prevalentemente soleggiate o al più con qualche innocuo addensamento di passaggio. Qualche acquazzone pomeridiano tornerà ad interessare i settori alpini. Caldo intenso con temperature massime che si porteranno sin verso i +37/+38°C e nottate tropicale con minime superiori ai +25°C.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.