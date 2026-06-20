Meteo Milano – Sole e caldo intenso, attese temperature di +38°C nei prossimi giorni; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale
Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, alimentato da masse d’aria molto caldo in risalita dal nord Africa. Atteso tempo diffusamente stabile con caldo intenso, salvo qualche disturbo sulle Alpi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.
Meteo Milano oggi
Alta pressione determina una mattinata di sabato stabile con sole prevalente su Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio con stabilità sul capoluogo. Occasionali temporali ed acquazzoni prenderanno forma su Alpi e Prealpi. Stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature estive e comprese tra +24/+26°C di minima ed i +35/+37°C di massima.
Meteo Milano domani
Giornata di domenica 21 giugno caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con tempo stabile su Milano, stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +24/+26°C di minima ed i +36/+37°C di massima.
Prossima settimana nel complesso estiva
Avvio della prossima settimana atteso con tempo stabile. Giornata di lunedì e martedì nel complesso stabili su Milano con caldo intenso, seppur con innocui addensamenti di passaggio. Anticiclone atteso anche nella seconda parte della settimana con prevalenza di stabilità e temperature in ulteriore aumento con picchi anche di +40°C sulla Lombardia.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.