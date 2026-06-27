Meteo – Calo delle temperature con possibile break temporalesco per inizio luglio?

Ultimo weekend di giugno estivo sull’Italia
Mese di giugno che volge al termine con l’Italia avvolta ancora dalla morsa del caldo africano. Persiste infatti il vasto ed anomalo anticiclone sull’Europa, rinnovando condizioni meteo nel complesso stabili con caldo intenso anche sull’Italia. Le temperature saliranno ulteriormente nel corso del weekend con 18 le città da bollino rosso.
Apice del caldo ad inizio settimana, attesi picchi di +40°C
Ondata di caldo verso l’apice ad inizio settimana sull’Italia. Attesi infatti valori massimi diffusamente superiori ai +35 al nord, settori tirrenici, nord della Puglia, Basilicata e zone interne delle due Isole Maggiori. Attese punte fino a +40°C tra l’Emilia, il basso Veneto e la Lombardia sudorientale, ma anche sulle valli interne di Toscana, Lazio ed Umbria. Notti tropicali con i valori minimi che nelle grandi città non scenderanno al di sotto dei +25°C.
Possibile break temporalesco ad inizio luglio?
Centri di calcolo mostrano un’anticiclone che potrebbe subire un indebolimento sul centro Europa con l’avvio del mese di luglio. In tal modo un’ansa ciclonica potrebbe riuscire a fare il suo ingresso anche sull’Italia tra l’1 ed il 3 luglio, portando un peggioramento dapprima al nord ed a seguire anche al centro-sud. Se tale scenario verrà confermato potrebbero verificarsi fenomeni temporaleschi anche intensi e grandinate, stante l’elevato calore accumulato in questi giorni.
Calo delle temperature ad inizio luglio
Ansa depressionaria che sarà seguita da correnti meno calde di matrice oceanica. Ondata di caldo che potrebbe quindi subire uno stop proprio con l’avvio del mese di luglio, quando le temperature potrebbero calare sino a riavvicinarsi ai valori medi del periodo.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.