METEO MILANO – SOLE e clima tipicamente PRIMAVERILE per le vacanze di PASQUA, ecco i dettagli

Meteo Italia: Anticiclone ad oltranza con sole e clima primaverile

Tra l’Anticiclone delle Azzorre e il promontorio di alta pressione di natura nord-africano avremo una lunga fase meteo di alta stabilità con sole e temperature in progressivo aumento in gran parte dell’Italia. In questo momento le condizioni meteo si presentano stabili con cieli sereni al nord, sereni o poco nuvolosi al centro, nubi irregolari in transito invece al sud e qualche precipitazione isolata non esclusa nelle prossime ore tra la Calabria, Basilicata e Sicilia. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Milano: temperature tipicamente primaverili

Già da qualche giorno le condizioni meteo al nord Italia sono tornate stabili mentre le temperature hanno raggiunto i 20°c. Adesso la fase di bel tempo procederà senza alcuna variazione ma con un ulteriore aumento delle temperature con valori previsti anche a Milano fino a 24°c entro la giornata di Pasqua.

Previsioni meteo Italia

Chiuso il mese di Marzo con qualche grado in meno rispetto la climatologia di riferimento specialmente nell’ultima settimana del mese, la Primavera ora entra nel vivo con sole e clima gradevole.Con un anticiclone sull’Europa e in Italia, le condizioni meteo si manterranno in gran parte stabili e con esso saliranno anche le temperature seppure in maniera graduale. Da segnalare soltanto la possibilità di locali e brevi piogge al sud Italia tra oggi e domani.