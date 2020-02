METEO MILANO – Nubi e SCHIARITE in serata, ma resiste la variabilità

METEO MILANO – Condizioni di tempo asciutto sul capoluogo lombardo, ma non senza qualche disturbo con molte nubi in transito nella settimana

La giornata odierna di Milano vedrà cieli per lo più nuvolosi anche nelle prime ore del pomeriggio, mentre in serata e nelle ore notturne il tempo tenderà a subire un ulteriore miglioramento. Condizioni meteo attese quindi stabili e per gran parte della settimana caratterizzate da tempo asciutto. Tale situazione, considerato anche un nuovo possibile campo anticiclonico ormai alle porte, con caldo ben al di sopra della media, si inserisce in un contesto climatico poco invernale con gli estremi termici giornalieri che misurano minime di 7°C, massime +12°C. Nella giornata di domani assisteremo a maggiori schiarite ma con il costante transito di nubi medio-alte, così come nella giornata di mercoledì.

Previsioni meteo per oggi

Molte nubi su tutte le regioni del nord Italia con locali piogge su Liguria e Triveneto, qualche nevicata è attesa lungo l’arco alpino intorno ai 1300-1800 metri. Al pomeriggio e in serata tendenza a lento miglioramento con ampie schiarite a partire da Ovest. Mattinata all’insegna delle nubi compatte anche al centro Italia su Toscana e Lazio con deboli piogge associate, migliora al pomeriggio con tempo più asciutto su tutti i settori e nuvolosità sparsa in transito. Locali piogge possibili sui settori costieri tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria. Tempo sostanzialmente buono altrove con l’alternanza tra nubi e schiarite. Temperature in generale calo nei valori minimi, stazionarie o in lieve rialzo le massime.

Previsioni meteo per domani

Foschie o banchi di nebbia sulle pianure del Triveneto nelle prime ore del mattino, locali nevicate oltralpe al di sopra dei 1100-1300 metri. Resto della giornata all’insegna della stabilità prevalente con frequenti schiarite e transito di nubi innocue. Tempo sostanzialmente stabile anche al centro Italia salvo locali piogge la mattino sulle zone interne della Toscana. Nubi in aumento nelle ore serali e notturne ma senza fenomeni di rilievo, ampie schiarite sui settori adriatici. Variabilità a tratti perturbata sui settori tirrenici di Campania e Basilicata, bel tempo e sole prevalente altrove con qualche nube in transito alternata ad ampie schiarite. Temperature in aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi.