METEO MILANO – Sole e temperature in aumento sotto la protezione dell’Anticiclone africano, i dettagli

Meteo Milano: giornate tipicamente primaverili

Le previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni sulla città di Milano ci indicano bel tempo e precipitazioni assenti. Le correnti meridionali piuttosto calde sotto la spinta dell’Anticiclone africano in espansione già da ora sull’Italia, faranno innalzare sensibilmente le temperature ma porteranno con se anche qualche nube alta e stratificata. Nubi che interesseranno solo marginalmente il capoluogo lombardo con i cieli che si presenteranno al più poco nuvolosi anche nei prossimi giorni della settimana in corso. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Primavera: sole e temperature in aumento

Bel tempo in gran parte dell’Italia in queste ore con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche nuve alta e stratificata la troviamo in Sardegna e sul nord-ovest. Sulla città di Milano la situazione meteo attuale vede infatti qualche velatura del cielo e temperature ancora frizzantine al primo mattino, su Toscana, Umbria e Abruzzo si segnalano addirittura delle gelate tardive nelle valli e nelle pianure interne. Temperature destinate tuttavia ad aumentare sensibilmente nelle prossime ore e nei prossimi giorni con punte fino e oltre i 25°c nelle ore centrali della giornata anche n Lombardia.

Previsioni meteo Milano

A Milano le condizioni meteo si manterranno stabili per tutta la settimana, giusto qualche dubbio in più per la giornata di Domenica con nubi in transito ma senza particolari precipitazioni associate. Il nostro paese si trova nel bel mezzo di una nuova espansione anticiclonica che sta portando bel tempo su gran parte del territorio; tuttavia non mancheranno nubi alte e stratificate in transito e qualche debole e isolata pioggia durante il prossimo weekend. Tra la giornata di sabato e domenica la nuvolosità tenderà a farsi più compatta fino a determinare locali piogge sulle regioni centro settentrionali: fin dalla mattinata di sabato ci aspettiamo dunque deboli fenomeni sulla Toscana, a seguire anche su Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche e Sardegna.