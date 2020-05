METEO MILANO – SOLE e TEMPERATURE miti in questi giorni ma i TEMPORALI torneranno a breve, ecco quando

Anticiclone prevalente sull’ Italia ancora per qualche giorno

Sole e temperature miti in tutta Italia in questi giorni con le correnti fresche e secche dai quadranti settentrionali in rotazione intorno al campo di alta pressione stazionario sull’Europa. Bel tempo anche sulla città di Milano in queste ore con qualche nube in transito, tuttavia sarà sempre più probabile che nei prossimi giorni i disturbi convettivi aumenteranno e anche a Milano si faranno rivedere i temporali. Nei prossimi paragrafi maggiori dettagli in merito. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo nei dettagli per la giornata di domani

Nuvolosità in generale aumento sin dalle prime ore del mattino a partire dai settori centro-orientali del nord Italia e a seguire in estensione a quasi tutte le regioni. Acquazzoni al pomeriggio sui rilievi e locali temporali in nottata su Veneto e Friuli. Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi al mattino al centro Italia, nubi in aumento un po’ ovunque nella seconda parte di giornata ma senza fenomeni di rilievo. Bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni meridionali salvo innocue nubi in transito al pomeriggio e in serata sulle zone peninsulari. Temperature minime in calo, massime in aumento.

Previsioni meteo per la giornata di Venerdì 29 maggio

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli confermano l’arrivo di una fase di maltempo che avrà inizio proprio nella giornata di Venerdì 29 Maggio quando la pressione atmosferica calerà e al posto dell’anticiclone ci troveremo una saccatura di bassa pressione sotto le Alpi. Piogge e temporali man mano più estesi dalle regioni montane verso le pianure e le coste centro-settentrionali, a seguire anche quelle meridionali. Sulla città di Milano e più in generale sulla pianura Padana pertanto le condizioni meteo potrebbero cambiare sensibilmente con temporali e grandine.