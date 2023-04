Meteo Milano – Stabilità ad oltranza al nord Italia, verso un weekend di Pasqua soleggiato

Condizioni meteo in Italia e a Milano

Salve cari lettori del Centro meteo Italiano! Persiste il beltempo al nord Italia, grazie all’insistenza di una saccatura depressionaria al centro-sud che sta apportando condizioni meteo instabili e perturbate. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Meteo Milano – Queste le previsioni meteo di Milano per oggi 5 Aprile: al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni e della nuvolosità sui settori orientali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati e nuvolosità sui settori orientali, possibili isolati fenomeni sui settori alpini nevosi fino alla bassa montagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, possibili residui fenomeni isolati sulle Alpi. Ampie schiarite nella notte. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature senza grosse variazioni, comprese su Milano tra 7°C e 13°C.

Previsioni meteo Milano per domani

Meteo domani – Per la giornata di domani avremo cieli in prevalenza soleggiati al mattino; situazione analoga al pomeriggio con qualche velatura in transito dai quadranti occidentali. Cieli poco nuvolosi in serata, progressivamente più coperti dalle ore notturne. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in calo nelle minime e in aumento nelle massime, comprese tra 5°C e 15°C.

Tendenza meteo fino a Pasqua

Colpo di coda dell’inverno in questi giorni della settimana di Pasqua. Correnti artiche, come abbiamo visto, stanno facendo ingresso sull’Italia portando un diffuso calo termico e tempo instabile al Centro-Sud. Nel corso della seconda parte di settimana le condizioni meteo si manterranno piuttosto stabili sulla Lombardia e con temperature in lieve aumento, anche se ancora leggermente al di sotto delle medie del periodo. Un rapido peggioramento sarà possibile nella giornata di venerdì, mentre il weekend di Pasqua dovrebbe essere caratterizzato da una lieve instabilità pomeridiana. Rimanete aggiornati!





Meteo su Milano stabile e con calo termico nei prossimi giorni per l'arrivo di fredde correnti artiche.