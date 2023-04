Meteo – Settimana di Pasqua con colpo di coda invernale, clima freddo in Italia ed anche neve fino in collina

Correnti artiche verso il Mediterraneo

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato, ecco che le freddi correnti artiche sono in arrivo sull’Italia. Attuale situazione sinottica che vede infatti l’alta pressione distesa dal basso Atlantico fino alla Scandinavia, mentre una circolazione depressionaria colma di aria fredda si estende dall’Europa settentrionale fino al Mediterraneo centro-orientale, con un minimo al suolo tra Grecia e Turchia. Aria fredda di estrazione artico continentale che progressivamente sta raggiungendo la nostra Penisola, a partire dalle regioni del Nord, portando un generale calo termico, con valori anche di 6-8 gradi sotto la media del periodo, specie sulle regioni adriatiche.

Instabilità domani al Centro-Sud con neve a quote relativamente basse

Nella giornata di domani, oltre ad avere clima freddo sull’Italia con temperature quasi di stampo invernale, sulle regioni centro-meridionali avremo anche condizioni meteo instabili. Piogge e acquazzoni sparsi andranno infatti ad interessare il Sud, la Sicilia ed anche Lazio, Abruzzo e Molise. Precipitazioni che avverranno in un contesto termico piuttosto fredda, con nevicate sull’Appennino centrale fino a quote collinari e fino alla bassa montagna sull’Appennino meridionale. Più stabile invece al Nord ma con clima comunque freddo.

Più stabile tra giovedì e parte di venerdì con lieve rialzo termico

Situazione sinottica per la seconda parte di settimana che vede ancora l’alta pressione sbilanciata alle alte latitudini, con massimi di pressione al suolo di circa 1030 hPa tra Scandinavia e Russia occidentale, mentre una circolazione fredda rimarrà attiva tra l’Europa centro-orientale e il Mediterraneo centro-orientale. Anticiclone delle Azzorre che invece si andrà ad estendere verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale, portando un lieve aumento dei geopotenziale anche sull’Italia. Questo renderà stabili le condizioni meteo sull’Italia tra giovedì e buona parte di venerdì con anche un lieve rialzo termico ma con valori ancora sotto media. Dalla serata di venerdì è però in arrivo un impulso instabile.

Tendenza meteo per le festività di Pasqua

Ultimo aggiornamento del modello americano GFS che per il weekend di Pasqua mostra ancora un campo di alta pressione sbilanciato sulla Scandinavia. Circolazione fredda e instabile che potrebbe restare attiva tra Mediterraneo e Balcani e, come abbiamo appena visto, potremmo avere anche l’arrivo di un impulso instabile da nord-ovest a partire dalla serata di venerdì. Condizioni meteo quindi probabilmente instabili in Italia nella giornata di Sabato con fenomeni in movimento da nord verso sud. Per la Domenica di Pasqua potremmo avere ancora attiva instabilità di stampo pomeridiano specie sulle regioni del Sud. In ogni caso temperature ancora sotto media con freddo che si farà sentire.

