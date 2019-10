METEO MILANO – Stabilità agli sgoccioli, incombe il MALTEMPO con le PIOGGE, tutti i dettagli

Bel tempo al centro-nord

La giornata odierna è caratterizzata da un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali, dove ieri si è verificata invece una veloce ondata di maltempo a causa di una saccatura di origine nord-atlantica in rapido spostamento verso sud. Le temperature sono infatti in risalita rispetto a quelle registrate ieri, con i valori che restano comunque contenuti nella media del periodo. Stesse condizioni sia dal punto di vista atmosferico che termico le si registrano a Milano, come vedremo.

Maltempo sull’estremo meridione

Vedendo il rovescio della medaglia e ponendo lo sguardo sull’estremo meridione noteremmo che in giornata si sono susseguiti dei rovesci e occasionali temporali anche di forte intensità sul ragusano e localmente sulla Calabria jonica. Ciò a causa di una reminiscenza instabile proveniente dalla goccia fredda che sta colpendo in queste ore le aree nordafricane. Sul resto del sud il tempo invece è stato nettamente migliore, con temperature in generale e lieve risalita. Rimangono invece sotto la media del periodo nelle aree coinvolte dal maltempo.

Clima gradevole e bel tempo oggi a Milano

In particolare riferimento alla giornata odierna, a Milano dopo che il maltempo la ha coinvolta nel corso della notte e prima mattinata di ieri, le condizioni meteo sono nettamente migliorate, con i cieli che fin dalle prime ore del mattino di oggi si sono presentati soleggiati o poco nuvolosi e tali sono rimasti. Queste condizioni di stabilità perdureranno ancora per il resto della serata e della mattinata di domani mercoledì 9 ottobre. Le temperature quest’oggi si sono registrate in lieve aumento rispetto ai valori di ieri, con le massime che hanno raggiunto i +20°C.