METEO MILANO – STABILITA’ e SOLE sono i tratti caratteristici dei prossimi giorni, ecco le previsioni

Generale stabilità in Italia

Nella giornata odierna piuttosto limpida è la situazione da satellite della nostra Penisola: il bel tempo avvolge pressoché tutta l’Italia peninsulare grazie agli effetti portati al suolo da un’estesa cupola anticiclonica che riveste non solo lo stivale, ma anche buona parte del continente europeo. Questo porta anche temperature oltre la media del periodo specie sulle regioni centro-settentrionali. Per quanto riguarda il sud, le temperature risultano più contenute a causa di correnti più fresche provenienti da una perturbazione sita sul Mediterraneo orientale, che porta persino qualche pioggia sulla Sicilia. A Milano, come vedremo, le condizioni meteo sono visibilmente stabili.

Previsioni meteo Milano oggi

La giornata di oggi, così come le ultime, si è aperta a Milano con condizioni meteo di generale ed evidente stabilità, grazie all’assenza totale di disturbi nuvolosi. Tale situazione di cielo sereno si rinnoverà e si protrarrà ancora almeno fino al termine della serata corrente. Tutto ciò si inserisce in un contesto di temperature che si rivelano piuttosto miti e tipiche del periodo primaverile: le minime si aggirano infatti intorno ai +8°C e le massime arrivano a sfiorare persino i +23°C.

Nessuna novità in arrivo per domani

Quanto visto oggi, varrà anche per domani mercoledì 8 aprile sulla città di Milano: l’Alta pressione non schioderà dall’Europa centro-occidentale, e continuerà ad apportare dunque i suoi effetti anche sul capoluogo lombardo che vedrà il perdurare delle condizioni meteo di stabilità. Anche dal punto di vista termico non si aspettano significative variazioni, con le temperature che si aggireranno intorno ai valori registrati quest’oggi.