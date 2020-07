METEO MILANO – STOP al bel tempo, forti TEMPORALI e possibili GRANDINATE in arrivo, ecco le previsioni

Violenti temporali sull’estremo nord Italia, più asciutto altrove

Dopo una settimana caratterizzata essenzialmente dal continuo flusso di correnti più umide e fresche sulla nostra Penisola come quella scorsa, a partire dalla giornata di ieri si è avviata una fase meteorologica più statica, con la netta prevalenza dell’Anticiclone africano che ha causato un rialzo sensibile delle temperature sulla stragrande maggioranza del Paese. Ci sono delle eccezioni però e sono relative alle località più settentrionali d’Italia, che risentono dello scorrimento di un flusso atlantico perennemente sbilanciato verso il continente europeo: qui infatti oggi sono presenti temporali anche violenti e che colpiscono più precisamente il Trentino al confine con il Veneto, localmente il Piemonte e la Lombardia settentrionale, con l’esclusione dunque (momentanea) della città di Milano, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Le condizioni meteo della città di Milano dunque non risentono ancora di un flusso atlantico che scorre su latitudini nettamente inferiori rispetto a quanto siamo abituati in questo periodo soprattutto negli ultimi anni, con i cieli che appaiono pressoché soleggiati fin dalle primissime ore della mattinata. Tale situazione meteorologica si protrarrà sul capoluogo lombardo fino ad almeno la serata odierna, con tempo asciutto e temperature che si mostrano tipiche del periodo: gli estremi termici giornalieri misurano oggi infatti +19°C di minima a cui è seguita una massima di +29°C, non distanti dalla media.

Da domani correnti atlantiche più incidenti

Le condizioni meteo sulla città di Milano sono però destinate a cambiare e a volgere a favore del maltempo: a partire infatti dalla giornata di domani mercoledì 22 luglio, l’ondulazione piuttosto pronunciata del flusso atlantico farà si che le correnti più fresche e umide in ingresso al nord Italia saranno più incidenti e tali da interessare anche il capoluogo lombardo, attraverso la formazione di temporali anche violenti e accompagnati da possibili grandinate. Tutto ciò solamente nel corso della serata, grazie ai cosiddetti temporali di calore, con le temperature che dunque non subiranno grosse variazioni rispetto a quanto registrato oggi.