METEO MILANO – Tanto SOLE almeno fino al WEEKEND con clima ESTIVO e TEMPERATURE fino a 35°C. Le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Bel tempo in Italia con cieli soleggiati da Nord a Sud grazie ad un promontorio di alta pressione esteso tra Mediterraneo ed Europa occidentale. Ma delle infiltrazioni di aria fresca in quota portano instabilità pomeridiana con acquazzoni e temprali sui rilievi del Nord e nelle zone interne del Centro-Sud, con residui fenomeni anche in serata. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per Milano e la Lombardia di oggi e domani ed infine una tendenza meteo per il weekend.

Meteo Milano per oggi

Meteo – La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni meteo piuttosto stabili su Milano e la Lombardia. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al più velati; nel corso delle ore pomeridiane sono attese deboli precipitazioni convettive sui settori Alpini e Prealpini. In serata invece si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto sereni su Milano e sulla Pianura Padana. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO. Le temperature subiranno un nuovo incremento, e saranno comprese su Milano tra 24°C e 35°C. I venti soffieranno con intensità debole e direzione variabile.

Previsioni meteo di Milano per domani

Meteo domani – Anche la giornata di domani vedrà condizioni meteo stabili su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi per delle velature in transito. Al pomeriggio possibili isolati fenomeni sulle Alpi, asciutto altrove con cieli velati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutta la Lombardia con cieli sereni o con delle velature in transito. Di seguito la tendenza meteo per il weekend. Le temperature non subiranno variazioni e su Milano continueranno ad essere comprese tra i 24°C dei valori minimi e i 35°C dei valori massimi. Venti deboli di direzione variabile.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per il fine settimana

I principali modelli fisico-matematici confermano per il weekend un promontorio anticiclonico esteso dal Mediterraneo occidentale verso l’Europa centro-orientale, passando per la Penisola Italiana, mentre una saccatura d’aria fresca in quota si estenderà dall’Europa orientale verso il Mediterraneo meridionale, interessando in parte il Sud Italia. Su Milano e la Lombardia avremo cosi un fine settimana con condizioni meteo stabili e cieli soleggiati. Le temperature non subiranno variazioni e si manterranno con minime intorno ai 25°C e massime intorno ai 35°C. Per ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo stabile con temperature estive su Milano per gran parte della settimana, salvo qualche disturbo tra martedì e mercoledì. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!