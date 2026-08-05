Meteo Milano – Tanto sole e clima rovente, prossimi giorni possibili temporali e lieve attenuazione del caldo

Situazione meteo a scala nazionale
Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Vasto campo di alta pressione che dal Marocco si estende fino all’Europa orientale alimentato dalla risalita di aria calda dal nord Africa. Questo porta stabilità e clima rovente in Italia, salvo dei temporali pomeridiani su alcuni settori. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.
Meteo Milano oggi
Giornata odierna nel complesso estiva su Milano con tanto sole al mattino e primo pomeriggio, poi qualche disturbo a ciclo diurno potrà prendere forma sui settori alpini, in rapido dissolvimento serale. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature senza particolari variazioni e comprese su Milano tra +27/+28°C di minima ed i +36/+37°C di massima.
Meteo Milano domani
La giornata di giovedì vedrà poche variazioni sulla Lombardia. Al mattino stabilità diffusa su tutta la regione con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo sui settori alpini, più asciutto su Milano e sul resto della regione con cieli soleggiati. Tempo in miglioramento in serata su tutti i settori con schiarite, salvo residui fenomeni sui rilievi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature stabili e comprese su Milano tra +27/+28°C di minima ed i +36/+37°C di massima.
Maggiore instabilità nei prossimi giorni
Nel corso dei prossimi giorni un lieve cedimento dell’alta pressione sull’Europa centrale con il transito di un piccolo cavetto d’onda permetterà infiltrazioni di aria più fresca in quota, portando ad una accentuazione dell’instabilità termo-convettiva. Atteso dunque un maggiore sviluppo di temporali a ciclo diurno sui settori alpini e che andranno a muoversi anche sulla Pianura Padana portando dei temporali anche sulla città di Milano. Il clima si manterrà comunque rovente, anche se con una lieve e attenuazione del caldo, con massime su Milano intorno ai +33/+34°C.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.