Meteo Milano – Tempo ancora stabile, ma nei prossimi giorni attese piogge, acquazzoni e lieve calo termico

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede la Penisola Italiana ancora protetta da un promontorio anticiclonico di matrice azzorriana, portando stabilità e clima gradevole. Ma nei prossimi giorni una perturbazione atlantica porterà un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge e temporali in arrivo già dalla serata di domani al Nord. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata di domenica al via con una mattinata stabile sulla Lombardia, con cieli soleggiati e qualche addensamento tra alte pianure e settori prealpini. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nella notte nuvolosità in aumento sui settori sud-occidentali della regione, localmente anche bassa e compatta. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Clima gradevole e temperature comprese tra +19/+20°C di minima ed i +27/+28°C di massima.

Meteo Milano domani

Giornata di mercoledì che vedrà un graduale peggioramento delle condizioni meteo sulla Lombardia. Al mattino ancora stabilità diffusa con tanto sole e della nuvolosità bassa specie sui settori sud-occidentali della regione. Al pomeriggio piogge ed acquazzoni in arrivo sui settori alpini, ancora bel tempo altrove. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con piogge sparse in estensione anche sulle pianure, meno interessata la Lombardia sud-orientale. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature stabili e comprese su Milano tra +19/+20°C di minima ed i +27/+28°C di massima.

piogge sparse nei prossimi giorni, migliora entro il weekend

Nel corso della giornata di giovedì e fino alla prima parte della giornata di venerdì le correnti umide e instabili di natura atlantica continueranno ad interessare il Nord Italia, portando nuvolosità in transito con associate piogge sparse anche su Milano e la Lombardia. Le temperature tenderanno a diminuire, soprattutto nei valori massimi. Tempo che comunque tenderà a migliorare già durante la giornata di venerdì o comunque entro il weekend, grazie anche ad una nuova espansione dell’anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale.

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