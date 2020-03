METEO MILANO – Tempo destinato a peggiorare in città, torna qualche PIOGGIA? Ecco le previsioni

Maltempo residuo sulle regioni meridionali, soleggiato al nord

Nella giornata odierna l’Italia appare divisa praticamente a metà sul piano meteorologico: la nuvolosità infatti interessa le regioni centro-meridionali, dove è responsabile è anche di qualche pioggia localizzata in Sicilia e Calabria, con accumuli comunque generalmente deboli. Qualche schiarita in più la ritroviamo lungo il versante tirrenico centrale, mentre sulle regioni settentrionali le cose vanno ancora meglio: i cieli infatti appaiono generalmente soleggiati, se non per qualche innocuo disturbo transitorio sul settore nordoccidentale. Temperature che comunque si aggirano attorno alla media del periodo grazie all’affluenza di correnti più fredde ad alte quote. A Milano troviamo condizioni meteo stabili e soleggiate, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Milano oggi

La giornata odierna di Milano si presenta soleggiata e limpida, con condizioni meteo dunque di evidente stabilità. Nelle prossime ore della giornata e in particolar modo quelle della serata, si preannuncia un nuovo aumento della copertura nuvolosa in un contesto di tempo comunque asciutto. Le temperature, attorno alla media del periodo, oscillano tra i +3°C di minima a cui sono seguite massime prossime ai +15°C.

Domani peggioramento in arrivo

Per quanto riguarda la giornata di domani lunedì 9 marzo a Milano le condizioni meteo potrebbero peggiorare ulteriormente, con l’arrivo di addensamenti nuvolosi sempre più corposi. Questo a causa dell’affondo di una nuova perturbazione che colpirà principalmente il versante tirrenico italiano. Qualche pioviggine è comunque possibile ritrovarla nel corso della mattinata sulla città meneghina, con accumuli deboli o del tutto assenti. Temperature che subiranno una lieve diminuzione nei valori massimi, mentre quelli minimi si attesteranno attorno ai valori odierni o in leggero aumento.