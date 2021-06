METEO MILANO – Tempo dominato dall’instabilità pomeridiana con PIOGGE e TEMPORALI specie sui rilievi, ma arriva il SOLE nel WEEKEND. Ecco le PREVISIONI

Situazione meteo sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano di Milano e della Lombardia! Altra giornata instabile quella odierna per il territorio italiano. Una nuova goccia fredda transiterà nella giornata odierna sul Mar Tirreno a ridosso della Sardegna portando un peggioramento delle condizioni meteo soprattutto sulle regioni tirreniche e le Isole Maggiori, con infiltrazione di aria fredda in quota che continuerà ad accentuare l’instabilità pomeridiana su tutta la Penisola Italiana specie sulle zone a ridosso dei rilievi. Vediamo di seguito le previsioni meteo per la città di Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano oggi – Nella mattinata odierna su Milano e su gran parte della Lombardia avremo cieli sereni o poco nuvolosi, con maggiori addensamenti sulle zone pedemontane e locali precipitazioni associate nella tarda mattinata. Nel corso delle ore pomeridiane aumento della nuvolosità sui rilievi con piogge, a tratti intense, anche sotto forma di rovesci o temporali. Su Milano e sulle pianure lombarde il tempo rimarrà più asciutto ma non sono escluse delle piogge isolate di debole intensità. In serata fenomeni ovunque in esaurimento e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra 17°C e 28°C in lieve aumento. Ventilazione debole o assente di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Anche la giornata di domani su Milano e la Lombardia sarà dominata dall’instabilità pomeridiana. Al mattino avremo cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione e maggiori addensamenti sui rilievi con delle piogge associate nella seconda parte della mattinata. Nelle ore pomeridiane nuvolosità in aumento con piogge su Alpi e Prealpi, anche a carattere di rovescio e temporale e delle locali ed isolate precipitazioni potranno cadere su tutta la regione. Migliora poi nelle ore serali. Le temperature non subiranno particolari variazioni. Vediamo ora la tendenza meteo per i giorni del weekend.

