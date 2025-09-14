Meteo Milano – Tempo in miglioramento con maggiore stabilità attesa nei prossimi giorni; le previsioni

Meteo Milano, la situazione
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione presente sul Mediterraneo centro-meridionale in graduale ripresa anche sui settori settentrionali con tempo che volge verso un generale miglioramento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.
Meteo Milano domenica 14 settembre
Giornata di domenica caratterizzata da condizioni meteo stabili sulla Lombardia. Al mattino nubi di passaggio su tutta la regione, ma con tempo asciutto. Nel corso del pomeriggio situazione meteorologica invariata con stabilità su Milano, ma con nubi ancora di passaggio. Ampie schiarite in serata con cieli stellati nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in aumento nei valori massimi su Milano e comprese tra i +17/+18°C della notte ed i +26/+27°C del pomeriggio.
Meteo Milano lunedì 15 settembre
La nuova settimana si aprirà con addensamenti di tipo basso nel corso del mattino sui settori di pianura, ma con tempo asciutto. Nel corso del pomeriggio situazione meteorologica invariata con stabilità diffusa ed ampie schiarite attese su Milano. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +18/+19°C della notte ed i +26/+27°C del pomeriggio.
Prossima settimana nel complesso stabile
Prossima settimana che potrebbe essere caratterizzata da condizioni meteo stabili. Alta pressione che rimarrà ben salda sul Mediterraneo garantirà tempo asciutto su Milano con ampio soleggiamento, salvo il possibile transito occasionale di innocui addensamenti. Temperature gradevoli di giorno con valori al di sopra dei valori medi del periodo.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.