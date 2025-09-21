Meteo – Esordio di settimana contrassegnato dal forte maltempo, con piogge, temporali e possibili nubifragi

Tempo in graduale peggioramento sull’Italia

Le condizioni meteo appaiono in graduale peggioramento sulla nostra Penisola, con nuvolosità in avanzamento in particolare sulle regioni nordoccidentali. Il quadro rimane tuttavia e per ora stabile e asciutto sostanzialmente ovunque, con gli effetti di un campo di Alta pressione di origine afroazzorriana ormai prevalente da diversi giorni. Le temperature, rimangono su picchi relativamente elevati, specie se relazionati alle medie di riferimento.

Primi rovesci e possibili temporali in ingresso nelle prossime ore

Le prossime ore vedranno la progressione di una saccatura depressionaria di origine nordatlantica dai quadranti nordoccidentali in grado di favorire l’ingresso dei primi rovesci e possibili temporali proprio sulle aree più a nordovest del nostro Paese, con fenomeni localmente anche intensi. Rimane invece relativamente più stabile e asciutto altrove, nonostante un aumento della nuvolosità sull’alto versante tirrenico e su parte del nord, preludio di un ulteriore peggioramento in arrivo.

Ulteriore peggioramento in arrivo per domani

Un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo si verificherà all’interno della nostra Penisola nella giornata di domani lunedì 22 settembre, con la decisa discesa di una saccatura depressionaria di origine nordatlantica nel bacino del Mediterraneo centrale. Piogge e temporali torneranno ad estendersi sul nostro Paese, coinvolgendo principalmente il nord, ma anche parte del centro, con fenomeni localmente anche intensi e a possibile carattere di nubifragio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo in arrivo già da domani

La nuova settimana esordirà pertanto con un peggioramento evidente delle condizioni meteo e con piogge e temporali in ingresso sia sulle regioni settentrionali, che su quelle centrali tirreniche, con primo calo termico associato. Possibili nubifragi potranno investire alcune zone del Paese, in particolare proprio quelle tirreniche. Rimane (solo per ora) relativamente più stabile e asciutto al meridione, con temperature ancora tipiche dell’estate settembrina e picchi fino a +32°C sulle pianure interne della Puglia.

