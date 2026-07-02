Meteo Milano – Tempo in miglioramento e clima gradevole, lieve rialzo termico i prossimi giorni ma senza eccessi di caldo

Situazione meteo a scala nazionale

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede una goccia fredda in movimento sul Mediterraneo centrale portando tempo instabile al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, mentre al Nord tendenza ad un miglioramento. Clima molto gradevole su tutta l’Italia grazie al calo termico che sta riportando le temperature in linea con le medie o anche leggermente al di sotto, dopo l’intensa ondata di caldo dei giorni scorsi. Ma nei prossimi giorni torna alta pressione con stabilità e ritorno del caldo, ma comunque senza eccessi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giovedì mattina con inizialmente ancora molte nubi sulla Lombardia ma con tempo asciutto e progressive schiarite da ovest nel corso della mattinata. Al pomeriggio stabilità prevalente sulla regione con cieli per lo più soleggiati, ma non escluso qualche piovasco isolato sui rilievi alpini. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in diminuzione e comprese su Milano tra +20/+21°C di minima ed i +29/+30°C di massima.

Meteo Milano domani

Anche la giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo sulla Lombardia. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti cieli prevalentemente soleggiati su tutta la regione, salvo qualche addensamento pomeridiano sulle Alpi. Tra la serata e la notte della nuvolosità attesa sulla Pianura Padana ma senza fenomeni di rilievo associati. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature stabili o in lieve rialzo, con clima tipico dell’estate mediterranea e comprese tra +20/+21°C di minima ed i +30/+31°C di massima.

Stabilità prevalente nei prossimi giorni e caldo senza eccessi

Nel corso del weekend e per la prima parte della prossima settimana troviamo l’anticiclone di matrice azzorriana dominare sull’Europa occidentale con massimi di pressione sulle Isole britanniche, mentre aria fredda affluirà sui settori orientali del continente. Penisola Italiana sul bordo orientale del promontorio, con condizioni meteo stabili sulla Lombardia e giornate soleggiate, salvo qualche locale fenomeno sulle Alpi. Temperature in lieve rialzo ma senza gli eccessi di caldo, con massime che su Milano difficilmente supereranno i +32/+33°C.

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