Meteo Milano – Tempo in miglioramento e stabilità anche per Natale, ma con nebbie e nuvolosità bassa

Condizioni meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Cavetto d’onda che si allontana verso est e anticiclone sub-tropicale che si espande sull’Europa occidentale portano un rialzo dei valori di geopotenziale anche sul Mediterraneo centrale. Condizioni meteo in miglioramento sull’Italia, ma con nubi basse su Pianura Padana e regioni tirreniche, che su quest’ultime potranno portare delle pioviggini. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo per oggi

Meteo Milano – Queste le previsioni meteo per Milano per oggi 22 Dicembre: al mattino tempo stabile ma con nuvolosità bassa anche compatta specie in Pianura Padana, ampie schiarite sui settori alpini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora tempo asciutto su tutti i settori con nebbie e nubi basse in Pianura Padana e nuvolosità alternata a schiarite altrove. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature senza grosse variazioni, comprese su Milano tra 6°C e 9°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Al mattino tempo stabile in Lombardia ma con nebbie e nubi basse, maggiori spazi di sereno solo sui settori alpini e prealpini. Al pomeriggio in arrivo qualche disturbo nuvoloso anche sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo associati, per lo più invariato su Milano e sul resto della regione. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nebbie e nubi basse sui settori di pianura e poco nuvoloso altrove. Anticiclone dominante per il weekend di Natale. Temperature stabili, comprese su Milano tra 6°C e 9°C.

Tendenza meteo per il resto della settimana

Verso il fine settimana l’anticiclone africano andrà a dominare il Mediterraneo centrale condizionando il tempo meteorologico del Santo Natale e di Santo Stefano. Condizioni meteo stabili che saranno accompagnate dalla risalita di aria mite che porterà un netto aumento termico per Natale soprattutto in quota.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano stabile fino a martedì, ma con nubi basse e dense foschie. Possibile anticiclone anche per Natale.