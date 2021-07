METEO MILANO – Tempo instabile con cieli nuvolosi e PIOGGE, migliora nel WEEKEND con rialzo TERMICO

Situazione meteo, instabilità al Nord

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Nella giornata di ieri la goccia fredda si è spostata verso nord, portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali e si è portata a ridosso della Germania. Anche nella giornata odierna stazionerà sull’Europa centrale portando ancora instabilità sul Nord Italia. Più stabili le condizioni meteo al Centro e al Sud con tempo asciutto e soleggiato. Dalla serata la goccia fredda tornerà a muoversi verso sud. Vediamo in maggiore dettaglio le previsioni meteo per la città di Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo – La giornata odierna sulla Lombardia sarà caratterizzata soprattutto dall’instabilità pomeridiana. Al primo mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi con residue piogge sui settori settentrionali della regione che si esauriranno entro metà mattinata. Il resto della mattinata su Milano e la Lombardia proseguirà con cieli irregolarmente nuvolosi e tempo asciutto. Nel corso delle ore pomeridiane avremo un’aumento dell’instabilità sui rilievi alpini e prealpini con piogge e locali rovesci o temporali. Su Milano e i restanti settori della Lombardia il tempo rimarrà asciutto ma con cieli comunque irregolarmente nuvolosi. Nelle ore serali, con la goccia fredda in avvicinamento, le condizioni meteo andranno peggiorando con piogge sparse su tutta la regione. Le temperature sulla città di Milano saranno comprese tra i 16°C e i 26°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo Milano – La giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo decisamente instabili, con la goccia fredda che torna sulla Penisola Italiana. Al mattino avremo nuvolosità variabile su tutta la regione con piogge sui settori a ridosso dei rilievi e in locale sconfinamento sulle zone adiacenti. Nel corso delle ore pomeridiane delle piogge isolate, con locali rovesci e temporali, saranno possibili su tutti i settori della regione per poi esaurirsi durante le ore serali. Le temperature risulteranno stabili. Andiamo ora a vedere la tendenza meteo per i giorni del weekend.