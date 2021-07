METEO – WEEKEND con PIOGGE e TEMPORALI al Centro-Sud e TEMPERATURE in ulteriore calo. Ecco la TENDENZA

Goccia fredda verso l’Italia settentrionale

Nella giornata di ieri una saccatura atlantica è arrivata sull’Italia centro-settentrionale, portando nuvolosità e maltempo specie al Nord ed una diminuzione delle temperature. Nel corso delle ore la saccatura depressionaria si è isolata e nella giornata odierna si sta portando sull’Italia settentrionale e poi sulla Germania. Nella giornata odierna avremo maltempo sulle regioni settentrionali, specie al Nord-Est, mentre sul resto della Penisola avremo nubi sparse e schiarite ma con tempo asciutto. Nella giornata di oggi le temperature diminuiranno su tutto il Paese, con il caldo africano che viene spazzato via dopo aver registrato nella giornata di ieri il picco del caldo sulle regioni meridionali, con temperature prossime ai 40°C.

Qualche temporale al Nord anche nella giornata di domani

Nella giornata di domani la goccia fredda si troverà sull’Europa centrale e porterà ancora dell’instabilità sulle regioni settentrionali. Al mattino il tempo sarà per lo più asciutto ma nel corso delle ore pomeridiane avremo piogge intense e temporali lungo l’arco alpino. In serata rovesci e temporali potranno colpire le regioni di Nord-Est. Discorso diverso invece per le regioni del Centro e del Sud, dove il tempo sarà stabile e asciutto per l’intera giornata e con prevalenza di cieli sereni, salvo dei maggiori addensamenti su Toscana, Umbria e Marche. Le temperature risulteranno più fresche con massime sotto i 30°C su gran parte delle regioni, salvo raggiungere i 32-33°C su Puglia, Basilicata e Sicilia.

Goccia fredda in movimento verso sud nella giornata di venerdì

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, nella giornata di venerdì la goccia fredda inizierà a muoversi verso sud, portandosi sull’Italia centro-settentrionale. Su queste regioni avremo un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge sparse e temporali, localmente anche intensi. Al Sud e sulle Isole il tempo sarà ancora stabile e asciutto con qualche nube in transito. Le temperature risulteranno stabili al Sud e in diminuzione sulle regioni centro-settentrionali. Ma vediamo ora la tendenza meteo per il weekend, con il maltempo in spostamento verso sud.

CONTINUA A LEGGERE