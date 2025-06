Meteo Milano – Tempo instabile con possibili temporali e meno caldo, nei prossimi giorni torna l’estate

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Massime del campo alto pressorio che si spostano verso ovest grazie ad un rimonta dell’anticiclone delle Azzorre ed un lieve cedimento del promontorio africano, permettendo sulla Penisola Italiana infiltrazioni di aria fresca in quota, con il transito anche di una goccia fredda in questi primi giorni della settimana. Questo favorisce l’aumento dell’instabilità soprattutto di natura termo-convettiva ed una lieve attenuazione del caldo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Mattinata che inizia stabile e con cieli per lo più soleggiati, ma già nel corso delle ore mattutine temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi ed anche su Bergamasco e Bresciano e entro la tarda mattinata fin sull’hinterland milanese. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali anche su gran parte della Pianura Padana, specie i settori orientali della regione ma fenomeni locali attesi anche su Milano. Migliora dalla serata salvo residui fenomeni in graduale esaurimento. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in calo nei valori massimi, ma ma comunque su valori estivi su Milano e comprese tra i +22/+23°C della notte ed i +28/+30°C del pomeriggio.

Meteo Milano martedì 17 giugno

Giornata di domani più stabile sulla Lombardia. Al mattino tempo per lo più asciutto con nuvolosità ed ampie schiarite. Cieli per lo più soleggiati al pomeriggio, salvo isolate piogge possibili sui settori prealpini. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature senza particolari variazioni su Milano e comprese tra i +21/+22°C della notte ed i +29/+30°C del pomeriggio.

Settimana estiva sulla Lombardia

Nuovo aumento della pressione sull’Italia nel corso dei prossimi giorni, specie nella seconda parte della settimana. Mese di giugno che volgerà verso una maggiore stabilità anche al Nord con le giornate che trascorreranno stabili e calde anche sulla Lombardia, salvo qualche acquazzone sulle Alpi, con temperature al di sopra delle medie del periodo, con massime oltre i +30°C e notte tropicali con minime che difficilmente scenderanno sotto i +22/+23°C.

