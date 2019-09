METEO MILANO – si apre una breve fase di bel tempo e clima mite, piogge di ritorno in settimana. Ecco quando

Cieli grigi e 15 gradi in queste ore a Milano

Condizioni meteo perturbate in Italia e clima tipicamente autunnale specie sulle regioni settentrionali con cieli nuvolosi o molto nuvolosi e piogge associate. A Milano in queste ore del mattino la giornata si presenta tipicamente autunnale con cieli grigi e temperature intorno i 15 gradi. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Migliora il tempo in tutta Italia nelle prossime 24-36 ore

Una perturbazione giunta in Italia ha posto fine alla lunga estate settembrina nelle ultime ore, riportando piogge e temperature nella media. Al momento troviamo molta nubi e maltempo al nord Italia, nubi irregolari anche sulle regioni centrali e in parte al sud Italia, tempo stabile e in buona parte soleggiato sulle isole maggiori e in Calabria dove le correnti sud-occidentali sono in grado oltretutto di garantire l’ennesima giornata dai connotati meteo più estivi che autunnali.

Previsioni meteo per Milano.

A Milano troviamo temperature tipicamente autunnali e cieli molto nuvolosi, tuttavia nelle prossime ore andremo incontro ad un miglioramento delle condizioni meteo in tutta Italia con la giornata di domani che vedrà cieli poco nuvolosi e precipitazioni scarse o assenti.