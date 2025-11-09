Meteo Milano – Tempo nel complesso stabile, ma con ritorno di foschie e nebbie; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dall’azione di una ciclogenesi di 1009 hPa sul nord della Tunisia in progressivo trasferimento verso la Sicilia. In tal modo le condizioni meteo risulteranno incerte sul sud Italia, mentre le regioni settentrionali godono di una maggiore protezione dell’alta pressione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano domenica 9 novembre

Giornata di domenica 9 novembre all’insegna di una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi sui settori alpini e prealpini, mentre addensamenti di tipo basso renderanno a tratti grigi i cieli sui settori di pianura. Nel corso del pomeriggio attese ampie schiarite su tutta la Lombardia e su Milano. Cielo stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +5/+7°C della notte ed i +14/+15°C del pomeriggio.

Meteo Milano lunedì 10 novembre

Pressione in ulteriore aumento sul nord Italia. Avvio di settimana all’insegna di una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Lombardia, salvo addensamenti di tipo basso o banchi di nebbia sui settori di pianura. Nel corso del pomeriggio attese ampie schiarite su tutta la Lombardia e su Milano. Cielo stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +4/+5°C della notte ed i +14/+15°C del pomeriggio.

Prossima settimana con l’alta pressione

Meteo che si manterrà mediamente stabile nel corso della prossima settimana. Campo barico in aumento sul Mediterraneo centrale, favorirà condizioni meteo stabili sulla Lombardia e sulla città di Milano, seppur con occasionali velature di passaggio. Da segnalare solo possibili nebbie durante la notte ed al primo mattino sui settori di pianura.

