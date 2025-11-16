Meteo – Verso una settimana di maltempo con calo termico sull’Italia

Nuovo intenso maltempo verso il nord Italia

Il definitivo cedimento dell’alta pressione favorirà l’ingresso di una nuova intensa perturbazione verso il nord Italia. Attesa una giornata odierna con maltempo a partire dalle regioni di Nordovest con piogge e temporali in estensione al Nordest nella seconda parte di giornata. Asciutto sul resto del Paese, ma con molte nubi di passaggio, salvo qualche debole pioggia in arrivo su Sardegna e Toscana. Torna il rischio nubifragi nella giornata odierna. Centri di calcolo mostrano ingenti quantitativi di pioggia ancora sulla Liguria con picchi giornalieri anche di 200 mm, ma anche sul Friuli. Abbondanti precipitazioni sono attese anche su alta Lombardia e prealpi venete con cumulate giornaliere superiori ai 100 mm. Attenzione quindi a possibili allagamenti, smottamenti e fiumi ingrossati.

Maltempo verso il centro-sud ad inizio settimana

Alta pressione in ritirata in pieno Oceano Atlantico, favorirà la discesa di diversi impulsi dal nord Europa verso il Mediterraneo centro-occidentale. Maltempo che raggiungerà anche il centro-sud ed Isole nel corso tra la serata di lunedì e la giornata di martedì con fenomeni localmente anche intensi.

Saccatura polare nella seconda parte della settimana

Nella seconda parte della settimana una saccatura di estrazione polare scivolare sull’Europa centro-occidentale, portando un deciso calo termico su tali Nazioni con temperature al di sotto delle medie del periodo. L’affondo perturbato riuscirà a raggiungere anche il Mediterraneo centrale con nuova decisa fase di maltempo sull’Italia, specie tra giovedì e venerdì.

Calo termico e neve su Alpi ed Appennino?

Un primo calo termico più deciso raggiungerà il nord Italia nella giornata di martedì per poi estendersi anche al centro-sud ed Isole nella seconda parte della settimana. Le temperature si porteranno al di sotto delle medie del periodo specie al nord, Sardegna e parte del centro con nevicate sulle Alpi sino a quote collinari ed occasionalmente anche sull’Appennino centro-settentrionale. Rimanete aggiornati!

