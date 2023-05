Meteo Milano – Tempo stabile con sole e caldo primaverile fino a sabato, a seguire possibile nuovo peggioramento

Condizioni meteo in Italia e a Milano

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Alta pressione in espansione sul Mediterraneo centrale e goccia fredda in allontanamento verso la Grecia portano un generale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Meteo Milano – Queste le previsioni meteo per oggi 4 Maggio: al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo dei disturbi da nuvolosità bassa specie nella prima parte di mattinata. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati, innocui addensamenti sulle Prealpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature in lieve rialzo, comprese su Milano tra 16°C e 23°C.

Previsioni meteo Milano per domani

Meteo Milano domani – Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità sui settori alpini con formazione di nuvolosità a sviluppo verticale e possibili acquazzoni o temporali associati, asciutto altrove con molte velature in transito. In serata residui fenomeni sulle Alpi, sereno o poco nuvoloso su Milano e sul resto della Lombardia. Di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire. Temperature stabili o in aumento, comprese su Milano tra 15°C e 25°C.

Tendenza meteo a medio termine

Fino alla giornata di sabato l’alta pressione garantirà tempo stabile sulla Lombardia con cieli soleggiati o con delle velature in transito, salvo acquazzoni e temporali pomeridiani sui settori alpini. Temperature che tenderanno verso un ulteriore rialzo. Ma dalla giornata di domenica avremo un cedimento dell’alta pressione, favorendo cosi il ritorno del maltempo, specie nella prossima settimana e con temperature che torneranno leggermente a diminuire. Rimanete aggiornati!





