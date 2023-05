Meteo – Prima decade di Maggio altalenante? La tendenza

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Torna protagonista l’alta pressione in Italia: un promontorio anticiclonico è posizionato tra Mediterraneo occidentale ed Europa centrale, condizionando il tempo meteorologico sulla nostra penisola. Alta pressione che raggiunge valori fino a 1020 hPa, mentre una saccatura depressionaria di matrice atlantica lambisce la Francia occidentale. Tempo più stabile fino al weekend, ma a seguire è atteso un nuovo peggioramento. Di seguito vediamo nel dettaglio le previsioni meteo.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 4 Maggio: Al Nord: Al mattino molte nuvole con piogge e acquazzoni sparsi su Triveneto ed Emilia Romagna, anche a carattere di temporale, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora molte nuvole con piogge sparse al Nord-Est, variabilità asciutta altrove. In serata piogge che insistono soprattutto sulla Romagna, anche a carattere di temprale, più asciutto ma con molte nuvole altrove. Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori ma con tempo asciutto, locali piogge su Marche, Abruzzo e basso Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto sulle zone interne. In serata ancora precipitazioni su gran parte delle regioni, più asciutto sulla Toscana. Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio insiste il maltempo su tutte le regioni con temporali anche intensi su Molise e Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con acquazzoni e temporali sparsi soprattutto sui settori Peninsulari.

Alta pressione più invadente nella seconda metà della settimana

Nella seconda metà della settimana un promontorio d’alta pressione di matrice afro-azzorriana apporterà condizioni di beltempo sull’Italia, con cieli sereni ed assenza prevalente di precipitazioni. Stabilità che inizierà a vacillare nel fine settimana: sia Sabato che Domenica ecco che nel corso del pomeriggio avremo la formazione di acquazzoni e temporali sparsi soprattutto su Alpi e più localmente lungo l’Appennino. Fenomeni che poi potrebbero sconfinare interessando anche la Pianura Padana.

Goccia fredda in movimento nel medio termine?

Seconda settimana di maggio che potrebbe vedere nuovamente il ritorno del maltempo sulla nostra Penisola. L’ultimo aggiornamento del modello americano GFS mostra all’inizio della prossima settimana una saccatura in transito sul Mediterraneo centrale con fase instabile da Nord verso Sud. La perturbazione potrebbe non essere isolata ma anzi seguita da almeno un altro impulso perturbato entro la seconda metà della settimana.

