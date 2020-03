METEO MILANO – Tempo stabile con sole e clima primaverile nei prossimi giorni, i dettagli

Meteo Italia: miglioramento con ampie schiarite

Un inizio di primavera caratterizzato dal maltempo in Italia dove una serie di perturbazioni hanno generato piogge e nevicate in montagna. Imbiancate in questi giorni tutte le Alpi al di sopra dei 1000 metri di quota, neve anche in Appennino con le temperature calate di qualche grado sotto la media negli ultimi giorni. Tuttavia dalle prossime ore avremo un generale cambiamento meteo con l’Anticiclone dominante e con esso il bel tempo e il clima primaverile, anche a Milano. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Milano: temperature gradevoli durante le ore centrali della giornata

Molte nubi in transito su tutte le regioni settentrionali ma senza fenomeni di rilievo salvo locali e deboli nevicate sulle Alpi oltre i 900-1000 metri. Bel tempo anche al centro-sud Italia con innocua nuvolosità in transito alternata ad ampie schiarite, specie lungo le coste tirreniche. Tempo perturbato invece sulla Sicilia tra mattina e pomeriggio con locali piogge. Clima primaverile con le temperature in aumento durante le ore centrali della giornata.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Sulla città di Milano le correnti nord-occidentali in discesa dalle Alpi risulteranno più secche con precipitazioni assenti già dalle prossime ore. Il tutto in un contesto climatico più invernale che primaverile ma destinato a cambiare nei prossimi giorni con le temperature in sensibile aumento con valori previsti oltre la climatologia di riferimento anche di 6-7°c come si nota dall’immagine di copertina.