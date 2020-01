METEO MILANO – Tempo STABILE e ASCIUTTO ad oltranza, temperature in leggero CALO, tutti i dettagli

Il freddo artico lambisce l’Italia

Dopo oltre una settimana di Anticiclone torna sulla nostra Penisola un po’ di inverno grazie ad un’irruzione di aria più fredda in arrivo dai quadranti orientali, a causa di una saccatura di origine artico continentale che colpisce principalmente l’area balcanica. Le prime correnti fredde hanno raggiunto il versante adriatico, causando le prime nevicate sugli 800/1000 metri, mentre la quota risulta leggermente più bassa sulla dorsale appenninica meridionale. Tempo stabile invece in quel di Milano, come vedremo.

Tramontana in atto sul versante tirrenico, con cieli soleggiati

Contestualmente ad un’ondata di maltempo che sta interessando il medio-basso versante adriatico nella modalità appena descritta all’interno del precedente paragrafo, tornano a spirare sul versante tirrenico invece i venti di tramontana, com’è consuetudine in tali dinamiche sinottiche. Ciò apporta una percezione del freddo maggiore, ma anche condizioni meteo di generale stabilità in compagnia dei cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi.

Previsioni meteo Milano oggi

La giornata odierna di Milano passerà per l’ennesima volta all’insegna dell’evidente stabilità, con cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi. La città meneghina in particolare resterà esattamente a metà tra le miti correnti anticicloniche che interessano l’Europa occidentale e le correnti più fredde di origine artico continentale che avvolgono in questo momento la penisola balcanica e parte di quella italiana. Clima comunque piuttosto invernale a Milano, che ha registrato una minima di circa +1°C a cui è seguita una massima intorno ai +13°C.