METEO MILANO – Tempo stabile e CALDO in aumento, possibili TEMPORALI sulle Alpi. Le PREVISIONI

Buongiorno e buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Vortice depressionario ancora attivo sull’Italia meridionale che anche nella giornata odierna produrrà dell’instabilità atmosferica selle regioni centro-meridionali, con piogge e temporali. Sulla Penisola Italiana continua ancora a scorrere aria fresca in quota e questo comporterà sulle regioni settentrionali instabilità pomeridiana sui rilievi con possibili acquazzoni e locali temporali. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni meteo per Milano e la Lombardia.

Meteo Milano oggi

Giornata piuttosto stabile quella odierna su Milano e la Lombardia. Al mattino tempo stabile e asciutto sulla Lombardia con cieli sereni. Nel pomeriggio non avremo variazioni di rilievo, salvo dell'instabilità sui rilievi alpini e prealpini della Lombardia nord-orientale con possibili locali acquazzoni. In serata e in nottata residui piovaschi sulle medesime zone, mentre sul resto della regione avremo tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature sulla città di Milano saranno comprese tra i 20°C e i 33°C.

Meteo Milano domani

Anche la giornata di domani risulterà stabile sulla Lombardia e su Milano. Al mattino avremo tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche maggiore addensamento sui settori alpini e prealpini. Nelle ore pomeridiane sviluppo di nuvolosità convettiva sui rilievi alpini e prealpini con associati acquazzoni o temporali, asciutto con cieli per lo più sereni sugli altri settori. In serata nuvolosità in dissolvimento con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione sulla città di Milano che saranno comprese tra i 19°C e 32°C. Vediamo ora la tendenza meteo per i giorni successivi.