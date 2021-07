METEO ITALIA: ancora temporali ma nuova ondata di CALDO in vista, ecco quando

Inizio settimana in compagnia della goccia fredda sull’Italia

Weekend appena trascorso che ha visto condizioni meteo instabili o perturbate a causa di una goccia fredda in transito sull’Italia. Non sono mancati nella giornata di ieri forti temporali che hanno causato anche disagi e allagamenti. Situazione sinottica attuale che vede ancora la goccia d’aria fredda in quota posizionata sul basso Adriatico e dunque ci aspettiamo ancora acquazzoni e temporali sparsi nelle prossime ore specie al Sud.

Acquazzoni e temporali sulla Penisola, ecco le regioni più colpite

Nuvolosità irregolare in queste prima ore del giorno specie sulle regioni del medio-basso versate Adriatico. Locali piogge o temporali interessano Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Qualche fenomeno anche su Piemonte occidentale e Sicilia settentrionale. Nel corso del pomeriggio condizioni meteo instabili con temporali sparsi a tratti anche di forte intensità specie lungo l’Appennino centro-meridionale e con sconfinamenti verso coste di basso Lazio, Campania e Calabria. Tempo in generale miglioramento tra la sera e la notte.

Prossimi giorni con locale instabilità e temperature in aumento

Nel corso dei prossimi giorni la goccia fredda verrà riassorbita e sul Mediterraneo centrale tenderà a rimontare l’anticiclone. Intorno alla metà della settimana un vasto campo di alta pressione si posizionerà tra Mediterraneo centro-occidentale e Isole Britanniche con valori massimi al suolo intorno a 1025 hPa. Condizioni meteo stabili in Italia grazie all’anticiclone ma non in modo assoluto. Infiltrazioni di aria fresca in quota dai quadranti nord-orientali porterà infatti alla formazione di acquazzoni e temporali questa volta soprattutto sulle regioni del Nord. Graduale aumento delle temperature ma su valori in linea con le medie del periodo.

