Meteo Milano – Tempo stabile e cieli soleggiati, rialzo termico nei prossimi giorni per un assaggio d’estate

Meteo Milano, la situazione

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede una saccatura con aria fredda in quota muoversi dalla Penisola Italiana verso la Grecia, mentre un campo di alta pressione inizia a rimontare su Europa occidentale e Mediterraneo occidentale. Questo porta maggiore stabilità in Italia, soprattutto al Nord, anche se non mancheranno dei fenomeni pomeridiani sui rilievi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata prevalentemente stabile su Milano e la Lombardia, salvo qualche eccezione. Al mattino avremo infatti tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio attesi ancora cieli per lo più soleggiati, salvo qualche acquazzone o temporale che andrà a svilupparsi sui settori alpini. In serata e nella notte torna il tempo asciutto ovunque con ampi spazi di sereno. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature stabili o in rialzo e comprese su Milano tra +12/+13°C di minima ed i +22/+23°C di massima.

Meteo Milano domani

La giornata di domani non vedrà particola variazioni sotto il profilo meteo sulla Lombardia. Al mattino tempo stabile con sole prevalente e qualche innocua velatura di passaggio. Al pomeriggio isolati piovaschi possibili sulle Alpi, ancora soleggiato su Milano e sul resto della regione. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature in rialzo e comprese su Milano tra +15/+16°C di minima ed i +25/+26°C di massima.

Maggiore stabilità e temperature in aumento nei prossimi giorni

Durante la seconda parte della settimana e nel weekend un robusto promontorio anticiclonico rimonterà sull’Europa centro-occidentale ed accompagnato dalla risalita di aria calda. Questo interesserà anche l’Italia, soprattutto il Nord, portando su Milano e la Lombardia giornate pienamente stabili, attenuando anche l’instabilità pomeridiana, con cieli soleggiati e temperature in aumento. Sul capoluogo lombardo attese massime fino a sfiorare i +30°C.

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