Meteo Roma – Alta pressione in rinforzo, clima più caldo nei prossimi giorni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano!

La situazione sinottica sul Mediterraneo vede un progressivo rinforzo dell’alta pressione sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo centrale, mentre residue infiltrazioni di aria fresca in quota continuano a interessare parte della Penisola favorendo ancora un po’ di instabilità pomeridiana soprattutto sulle aree montuose. Sul Lazio il tempo si presenterà nel complesso stabile e sempre più mite nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata generalmente stabile sul Lazio.

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione e sulla città di Roma, con clima gradevole e temperature in aumento.

Nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme nelle zone interne e appenniniche con possibilità di locali acquazzoni o brevi temporali sui rilievi, mentre sulla Capitale il tempo si manterrà asciutto e per lo più soleggiato.

Tra serata e notte condizioni meteo stabili con ampie schiarite.

Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve aumento su Roma e comprese tra circa +13/+14°C di minima e +23/+25°C di massima.

. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà condizioni meteo ancora più stabili sul Lazio grazie al consolidamento dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale.

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà ancora i rilievi appenninici con isolati acquazzoni possibili nelle aree interne, mentre su Roma continuerà a prevalere il sole.

Tempo stabile anche in serata con cieli poco nuvolosi.

Temperature in ulteriore lieve rialzo, con massime che sulla Capitale potranno raggiungere i +25/+26°C.

Stabilità in aumento nei prossimi giorni

Nel corso della seconda parte della settimana il promontorio anticiclonico afro-azzorriano tenderà a rafforzarsi ulteriormente sul Mediterraneo centro-occidentale.

Sul Lazio sono attese giornate generalmente stabili, asciutte e spesso soleggiate, con solo occasionali disturbi pomeridiani lungo la dorsale appenninica.

Le temperature continueranno gradualmente ad aumentare, portandosi su valori superiori alle medie del periodo e con clima sempre più mite soprattutto nel prossimo weekend.

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