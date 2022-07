METEO MILANO – STABILITA’ e clima più GRADEVOLE almeno fino al WEEKEND. Ecco le previsioni

Situazione meteo in Italia

Buona sera e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede l’anticiclone delle Azzorre elevato in Atlantico con massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa ad ovest delle Isole Britanniche, con campo di alta pressione che si estende fin sul Mediterraneo occidentale con la Penisola Italiana sul suo bordo orientale. Allo stesso tempo una saccatura depressionaria in discesa dal Mare del Nord si trova estesa sull’Europa centrale ed in allungamento verso i Balcani e il Mediterraneo centrale. Giornata odierna quindi con condizioni meteo a tratti instabili in Italia e con l’arrivo di un fronte freddo che transiterà prima al Nord-Est, raggiungendo le regioni centrali nella notte e fino a quelle meridionali nella giornata di domani. Questo porterà maltempo su alcune regioni ed un generale calo termico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano per oggi

Giornata per lo più stabile quella odierna su Milano e la Lombardia. Mentre nella notte si sono avuti dei locali temporali in Lombardia, la mattina ha visto condizioni meteo per lo più stabili e asciutte con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche fenomeno che potrebbe interessare i settori più occidentali. Al pomeriggio acquazzoni e temporali si sono formati lungo l’arco alpino e prealpino, specie quelle al confine con il Trentino, per lo più soleggiato sul resto della regione. In serata tempo stabile e asciutto su Milano e su tutta la Lombardia con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Consulta le previsioni meteo Milano per ulteriori dettagli! Temperature minime in calo e massime in lieve aumento, comprese su Milano tra 20°C e 33°C.

Previsioni meteo Milano per domani

Meteo domani – La giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo su Milano e su tutta la Lombardia grazie alle fresche e secche correnti settentrionali. Al mattino Avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione con cieli completamente sereni. Anche al pomeriggio cieli pienamente soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con la quasi completa assenza di nuvolosità su tutta la Lombardia. Di seguito la tendenza meteo per il weekend. Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi, comprese su Milano tra 19°C e 31°C.

Tendenza meteo per il fine settimana

Nel corso del weekend la saccatura depressionaria si allontanerà verso levante e la Penisola Italiana continuerà ad essere interessate da correnti fresche e secche dai quadranti settentrionali che renderanno il tempo stabile e soleggiato con caldo contenuto. Su Milano e la Lombardia avremo quindi un fine settimana all’insegna del bel tempo ma senza eccessi di caldo, con massime sul capoluogo di regione difficilmente supereranno i 31°C-32°C. Per ulteriori dettagli seguite i prossimi aggiornamenti meteo sul nostro sito internet.





