METEO MILANO – Tempo STABILE, ma con NEBBIE e FOSCHIE. Tutte le previsioni dei prossimi giorni

Nebbie da avvezione sulla Pianura Padana e vallate Nel corso degli ultimi giorni oltre a condizioni meteo di generale ed evidente stabilità sulla nostra Penisola, si sono segnalati anche degli episodi nebbiosi che hanno coinvolto la Pianura Padana e le vallate d’Italia. Si tratta di nebbia “da avvezione” e tale fenomeno si riscontra quando aria più mite scorre su un suolo più freddo (raffreddatosi con l’ondata fredda di qualche giorno fa). Per questo motivo è un fenomeno tipico del periodo di fine inverno/inizio primavera, ma non è rarissimo trovarlo anche nel pieno della stagione invernale. Nebbie che hanno interessato ed interesseranno anche Milano, come vedremo.

Tempo stabile ovunque grazie al dominio dell'Anticiclone delle Azzorre Come da qualche giorno a questa parte l'Alta pressione continua a caratterizzare la totalità del clima italiano e gran parte di quello europeo centro-occidentale. Un vasto promontorio anticiclonico di origine azzorriana infatti si estende dalle Isole Azzorre fino ad interessare buona parte del vecchio continente. Condizioni meteo di generale stabilità con tempo asciutto e temperature oltre le medie del periodo (soprattutto nei valori massimi) sono dunque tutti tratti caratteristici di questi ultimi giorni. Previsioni meteo Milano oggi Dopo qualche nebbia che nel corso della mattina ha interessato la città meneghina, durante il pomeriggio la foschia si è successivamente dissolta lasciando il posto ad ampi sprazzi di cielo sereno a Milano. Tali condizioni meteo di stabilità non muteranno e perdureranno per tutto il corso della serata fino al termine della giornata odierna. Temperature comunque piuttosto invernali sul capoluogo lombardo, con gli estremi termici giornalieri che misurano circa -1°C di minima a cui è seguita una massima intorno ai +10°C.

Domani ancora qualche foschia in mattinata, poi schiarite Per quanto riguarda la giornata di domani giovedì 2 gennaio sono previste più o meno le stesse condizioni meteo a Milano. Tra la notte e la mattina si formerà qualche foschia, in dissolvimento nel corso della mattinata, lasciando il posto a cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi, con possibilità di piogge pressoché nulle. Dal punto di vista termico non si prevedono particolari variazioni, se non per una possibile leggera diminuzione delle temperature minime.

Venerdì si attiverà un flusso umido con nuvolosità in aumento, ma tempo che rimarrà asciutto Per quanto riguarda la giornata di venerdì 3 gennaio si attiverà un flusso umido sul Mediterraneo centrale che genererà un aumento evidente della copertura nuvolosa soprattutto sul versante occidentale italiano, Milano comunque compresa. I cieli varieranno da poco a parzialmente nuvolosi, ma con tempo che rimarrà asciutto. Per questo motivo, le temperature minime aumenteranno in maniera anche considerevole, mentre quelle massime risulteranno stabili o in leggera diminuzione.