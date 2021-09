METEO MILANO – Tempo stabile ma con nuvolosità in aumento e TEMPORALI sui rilievi alpini. Le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano e buon venerdì! Dando uno sguardo all’attuale situazione sinottica troviamo l’anticiclone sull’Atlantico settentrionale oramai indebolito ed una goccia fredda di origine atlantica si sta avvicinando all’Italia. Durante la notte appena trascorsa abbiamo avuto piogge e temporali sulla Sardegna e tra oggi e domani i disturbi atlantici arriveranno sul resto d’Italia. Vediamo di seguito le previsioni meteo per Milano e per la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo – Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni sui settori sud-orientali della Lombardia e poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio avremo velature in transito su tutta la regione e nuvolosità irregolare sui settori Alpini con possibili piogge specie a ridosso dei rilievi di confine con il Trentino. In serata la nuvolosità in transito si farà più consistente ed avremo cieli irregolarmente nuvolosi, con isolati piovaschi in provincia di Sondrio. Temperature minime previste in calo e massime stabili, su Milano comprese tra 17°C e 29°C. Venti deboli di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano per sabato

La giornata di domani sarà caratterizzata dall’arrivo più deciso dei flussi umidi occidentali con molta nuvolosità in transito. Al mattino avremo tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutta la regione. Nel corso delle ore pomeridiane avremo nubi sparse alternate a schiarite con maggiori addensamenti sui rilievi alpini con piogge sparse e isolati temporali, specie su quelli al confine con il Trentino. In serata ancora addensamenti sulle Alpi con residue piogge, maggiori schiarite su Milano e sul resto della Lombardia con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra 17°C e 30°C su Milano; ventilazione debole di direzione variabile. Vediamo di seguito la tendenza per il medio termine!