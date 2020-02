METEO MILANO – tempo STABILE, ma DOMANI arrivano nubi e qualche PIOGGIA

OGGI BEL TEMPO E TEMPERATURE SOPRA LE MEDIE DEL PERIODO

Giornata di Domenica 16 Febbraio che si è aperta all’insegna della stabilità su Milano con cieli sereni, salvo locali foschie al primo mattino, ma in rapido dissolvimento. Insiste, infatti, sul Nord Italia così come sul Capoluogo lombardo un campo anticiclonico che rende condizioni meteo decisamente anomale per il periodo con temperature miti ed assenza di piogge; infatti se al primo mattino la temperatura su Milano era attorno a +1°C, attualmente in città si registrano circa +6°C, ma con valori massimi attesi fino a +12°C nelle prossime ore, ovvero sopra le medie del periodo di 4°C.

DOMANI NUBI IN AUMENTO, QUALCHE PIOGGIA DAL POMERIGGIO

La graduale rotazione, dai quadranti meridionali, delle correnti nei bassi strati sta determinando l’ingresso di nubi basse in Liguria; infiltrazioni umide che nella giornata di domani, Lunedì 17 Febbraio, tenderanno ad estendersi anche alla Lombardia e su Milano, dovei cieli risulteranno nuvolosi per gran parte della giornata. Ispessimento della copertura nuvolosa dal pomeriggio, quando non sono escluse locali pioviggini o deboli piogge intermittenti fino alle ore serali. A seguire condizioni meteo nuovamente stabili, con temperature che si manterranno al di sopra delle medie stagionali.

Per tutti i dettagli previsionali vi consigliamo di consultare il Meteo Milano, sempre aggiornato dal nostro staff!

TEMPO STABILE ANCHE SUL RESTO DELLA PENISOLA, MERCOLEDÌ RAPIDO PEGGIORAMENTO

Il bel tempo tra oggi e domani insisterà anche sul resto d’Italia, specie per le Regioni centro-meridionale e le due Isole Maggiori dove prevarrà il sole. Nubi in aumento domani al Nord, con deboli piogge in arrivo sulla Liguria ed in successiva estensione dal pomeriggio all’alta Toscana, Emilia, Lombardia e Friuli. Qualche nevicata potrà interessare il versante estero dell’Arco Alpino, seppur a quote decisamente elevate. Mercoledì un impulso instabile transiterà sull’Italia, riportando qualche pioggia e nevicate lungo l’Appennino.